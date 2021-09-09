Halka tatlısı tarifi: Halka tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Halka tatlısı tarifi merak konusu olarak "Halka tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

HALKA TATLISI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

HALKA TATLISI MALZEMELER

3 su bardağı un

2 adet yumurta

50 gram oda sıcaklığında margarin

20 gram yaş maya

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

Yeteri kadar su

Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı susam

Yarım çay bardağı fındık

Şerbeti için:

4 su bardağı su

6 su bardağı toz şeker

1 adet portakalın suyu

HALKA TATLISI YAPILIŞI

Hamur için unu derin bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Ortasına yumurta, margarin, yaş maya, pudra şekeri, rendelenmiş portakal kabuğu, sıvı yağ, irmik ve kabartma tozu koyun. Un hariç diğer malzemeyi karıştırın. Kenarlardaki unu ortaya alın ve su ilavesiyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan iri fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Avuçlarınızın arasında inceltin ve iki ucunu birleştirip halka şekli verin. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Halkaları yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin. Ortalarına bütün fındık koyun ve kabarması için oda sıcaklığında 20 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Şerbeti için su, toz şeker ve portakal suyunu bir tencereye alıp kaynatın. Ocaktan alıp, sıcak tatlının üzerine gezdirin. Tepsinin üzerini kapatıp, şerbetini çektikten sonra servis yapın.