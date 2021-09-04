Giriş Tarihi: 4.9.2021 22:11Son Güncelleme: 4.9.2021 22:13
Hangi adda bir kuş vardır?
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ATV ekranlarına Cumartesi akşamları gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni bölüm ile izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seyircisinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster programı her Cumartesi reyting rekorları kırıyor. Bu akşamki programda yer alan “Hangi adda bir kuş vardır? “ sorusunun yanıtı için de araştırmalar başladı. “Hangi adda bir kuş vardır? “ sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.