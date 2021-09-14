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Giriş Tarihi: 14.9.2021 23:36 Son Güncelleme: 14.9.2021 23:37

Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarındaki ana karakterlerden biri değildir?

Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarındaki ana karakterlerden biri değildir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarındaki ana karakterlerden biri değildir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarındaki ana karakterlerden biri değildir? şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarındaki ana karakterlerden biri değildir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarındaki ana karakterlerden biri değildir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarındaki ana karakterlerden biri değildir?

A- Halit Ayarcı
B- Hayri İrdal
C- Zebercet (CEVAP)
D- Mümtaz

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Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarındaki ana karakterlerden biri değildir?
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