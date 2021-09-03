Harira çorbası tarifi: Harira çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2021 son bölümde ana kadroda yer alan yarışmacılardan Harira çorbası yapmaları istendi. İzleyenler bu gelişme sonrasında Harira çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
HARİRA ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
HARİRA ÇORBASI MALZEMELER
- 500 gram yağsız kuşbaşı kuzu eti
- Birer tatlı kaşığı toz zerdeçal, tatlı kırmızıbiber ve tarçın
- 1/2 (yarım) tatlı kaşığı toz zencefil
- 1/2 (yarım) tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 8 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kereviz
- 1 adet kuru soğan
- Yarım bardak kıyılmış taze kişniş
- 4 adet domates
- 9 su bardağı su (veya tavuk suyu)
- Yarım su bardağı yeşil mercimek
- 1 su bardağı nohut
- 100 gram şehriye
- 1 adet yumurta, çırpılmış olacak
- 1 adet limonun suyu
HARİRA ÇORBASI YAPILIŞI
- Nohutu bir gece evvelden ıslatın ve 4 su bardağı su ile haşlayın. Suyunu çorbada kullanmak üzere saklayın.
- Kuzu, zerdeçal, karabiber, tarçın, zencefil, kırmızıbiber, zeytinyağı, küp doğranmış kereviz, soğan ve kişnişi büyük bir tencereye koyup orta ateşte 5 dakika karıştırarak kavurun.
- Küp doğranmış domatesleri ekleyip kısık ateşte 15 dakika pişirin.
- Su veya tavuk suyu, tuz ve yıkanmış mercimekleri ilave edin.
- Kaynayınca kapağı kapalı olarak 2 saat kadar kısık ateşte pişirin.
- Servis etmeden 10 dakika önce nohutları ve şehriyeyi çorbaya katın ve birlikte 10 dakika daha pişirin.
- Limon suyu ve yumurtayı birkaç kaşık sıcak çorba ile birlikte çırpıp tencereye karıştırın.
KAYNAK: acunn.com