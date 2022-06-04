Hegemonya 3. bölümü ile A Haber ekranlarında izleyici ile buluştu! ABD neden İsrail’e destek veriyor?

Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya Belgeseli 3. bölümü ile A Haber ekranlarında izleyicinin karşısına çıktı. Dört bölümden oluşan belgesel, birbirinden farklı konu başlıklarıyla bilinmeyenlere yanıt arıyor. Hegemonya Belgeseli'nin 3. bölümü yayınlandı.

Tarihin iz bırakan ve açığa çıkmayan olaylarının perde arkası A Haber'deki Hegemonya belgeseli ile aydınlığa kavuşuyor.

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BELGESELDE İZLEYİCİLERİ NE BEKLİYOR?

A Haber'in merakla beklenen belgesel serisi Hegemonya belgeselinde izleyicileri neler bekliyor?

Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya'nın konusunu anlattı. Döger, "Özellikle şu soruyu sorarak başladık işe biz neden bugün dünyayı Londra'dan bakarak okuyoruz. Yani bugün Irak'taki bir Arap'ı neden Orta Doğulu olarak tanımlıyoruz ya da bir Japonu neden uzakta olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamayı yapanlar kimler bu soruyu sorarak başladık işe" dedi.