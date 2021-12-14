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Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:10

Her Şey Seninle Güzel filmi konusu nedir? Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kimler?

Her Şey Seninle Güzel filmi konusu nedir? Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kimler?

14 Aralık 2021 Salı akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Her Şey Seninle Güzel filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde; Burcu Biricik, Mert Fırat, İlker Aksum gibi oyuncuların yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. 2018 yapımı romantik türde olan Her Şey Seninle Güzel filmi konusu nedir? Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kimler?

Her Şey Seninle Güzel filmi, 14 Aralık Salı akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Sinemaseverlerin merakla beklediği filmde; Deniz unutmayı başaramadığı büyük aşkı Emre'yi kaybetme tehlikesinin iyice kendini hissettirdiğini görünce İzmir'e gidecektir. Emre'nin gönlünü çalabilmek için rekabet halinde olduğu Melisa tahmin ettiğinden çok daha zorlu bir rakip olarak karşısına çıkacaktır. İşte Her Şey Seninle Güzel filmi konusu ve oyuncuları!

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ KONUSU

Deniz unutmayı başaramadığı büyük aşkı Emre'yi kaybetme tehlikesinin iyice kendini hissettirdiğini görünce İzmir'e gider. Emre'nin gönlünü çalabilmek için rekabet halinde olduğu Melisa tahmin ettiğinden çok daha zorlu bir rakip olarak karşısına çıkınca, en zor zamanlarda hep fikirlerine başvurduğu Bulut'tan yardım ister.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Cem Karcı

Yapım Yılı: 2018

Türü: Romantik

Oyuncular: Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü, İlker Aksum

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Her Şey Seninle Güzel filmi konusu nedir? Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kimler?
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