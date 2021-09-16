Hindistan cevizli puding tarifi: Hindistan cevizli puding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Hindistan cevizli puding tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu olarak Hindistan cevizli puding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
HİNDİSTAN CEVİZLİ PUDİNG ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
HİNDİSTAN CEVİZLİ PUDİNG MALZEMELER
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı hindistancevizi sütü
- 3 çorba kaşığı rendelenmiş taze hindistancevizi
- 5 adet yumurta
- Yarım su bardağı tozşeker
- 1 paket vanilya
- Süslemek için: Hindistancevizi
HİNDİSTAN CEVİZLİ PUDİNG YAPILIŞI
- Sütü, hindistan cevizi sütü ve rendelenmiş taze Hindistan cevizi ile birlikte bir tencereye alıp, karıştırın. Kaynadıktan sonra, soğumaya bırakın ve süzün.
- Bir kasede 2 adet yumurta, 3 adet yumurtanın sarısı ve tozşekeri çırpın.
- Vanilyayı ilave edin ve karışımı süte ekleyip, iyice karıştırın.
- 4 adet metal kaseyi yağlayıp, bir miktar tozşeker serpin.
- Hindistancevizli karışımı kaselere pay edin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, benmari usulü 25 dakika pişirin.
- Pişme süresi sonunda kaseleri benmari usulü pişirdiğiniz kalıplardan çıkarıp, soğumaya bırakın.
- Servis tabaklarına ters çevirip çıkarın ve üzerlerini hindistancevizi ile süsleyip, servis yapın.