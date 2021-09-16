Hindistan cevizli puding tarifi: Hindistan cevizli puding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Hindistan cevizli puding tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu olarak Hindistan cevizli puding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

HİNDİSTAN CEVİZLİ PUDİNG ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

HİNDİSTAN CEVİZLİ PUDİNG MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 su bardağı hindistancevizi sütü

3 çorba kaşığı rendelenmiş taze hindistancevizi

5 adet yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

1 paket vanilya

Süslemek için: Hindistancevizi

HİNDİSTAN CEVİZLİ PUDİNG YAPILIŞI