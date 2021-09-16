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Giriş Tarihi: 16.9.2021 00:36 Son Güncelleme: 16.9.2021 00:36

Hindistan cevizli puding tarifi: Hindistan cevizli puding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Hindistan cevizli puding tarifi: Hindistan cevizli puding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler ana kadro yarışmacılarından Hindistan cevizli puding yapmalarını istedi. Yarışmayı izleyenlerden Hindistan cevizli puding tarifini öğrenmek isteyenler Hindistan cevizli puding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Hindistan cevizli puding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yanıtları ve tüm detaylar.

Hindistan cevizli puding tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu olarak Hindistan cevizli puding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

HİNDİSTAN CEVİZLİ PUDİNG ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

HİNDİSTAN CEVİZLİ PUDİNG MALZEMELER

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı hindistancevizi sütü
  • 3 çorba kaşığı rendelenmiş taze hindistancevizi
  • 5 adet yumurta
  • Yarım su bardağı tozşeker
  • 1 paket vanilya
  • Süslemek için: Hindistancevizi

HİNDİSTAN CEVİZLİ PUDİNG YAPILIŞI

  1. Sütü, hindistan cevizi sütü ve rendelenmiş taze Hindistan cevizi ile birlikte bir tencereye alıp, karıştırın. Kaynadıktan sonra, soğumaya bırakın ve süzün.
  2. Bir kasede 2 adet yumurta, 3 adet yumurtanın sarısı ve tozşekeri çırpın.
  3. Vanilyayı ilave edin ve karışımı süte ekleyip, iyice karıştırın.
  4. 4 adet metal kaseyi yağlayıp, bir miktar tozşeker serpin.
  5. Hindistancevizli karışımı kaselere pay edin.
  6. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, benmari usulü 25 dakika pişirin.
  7. Pişme süresi sonunda kaseleri benmari usulü pişirdiğiniz kalıplardan çıkarıp, soğumaya bırakın.
  8. Servis tabaklarına ters çevirip çıkarın ve üzerlerini hindistancevizi ile süsleyip, servis yapın.

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Hindistan cevizli puding tarifi: Hindistan cevizli puding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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