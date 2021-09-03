Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hızlı ve Öfkeli 8 ne zaman ve kaç yılında çekildi?

Hızlı ve Öfkeli 8 bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Önceden izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek olan filmin başrollerinde Vin Diesel, Dwayne Johnson gibi ünlü aktörler yer alacak. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray oturuyor. Vatandaşlar internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili merak edilenler…

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR?

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizincisinin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturuyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI

Yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler alıyor. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme aldı.