Humus çorbası tarifi: MasterChef Humus çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Humus çorbası'nı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Humus çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

HUMUS ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

1/2 kg haşlanmış nohut (konserve veya evde bir gece önceden ıslattığınız ve haşladığınız)

1 kavanoz tahin

4 adet limon

Haşlanmış nohut suyu

Sarımsak

Tuz

Kırmızı pul biber

HUMUS ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Nohutları iyice haşlayın. Blender'a önce nohutları ve bir miktar suyundan ekleyerek iyice öğütün. Sonra içerisine tahin, limon suyu, sarımsak ve tuz ilave ediniz. Limon suyu, sarımsak ve tuzu ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz, fakat bunu blender de yapmanız gerekir. Limon karışımı sertleştirecektir, karışımı yumuşatmak için biraz nohut suyundan ekleyebilirsiniz. 2-3 çorba tabağına önceden kalınca dilimlenmiş ve küp küp kesilmiş ekmekleri yerleştirin ve üzerine biraz haşlanmış nohut suyundan ekleyip ekmekleri hafif ıslatın. Hazırladığınız humus çorbasını tabaklara taksim edin, çorbanın üzerine damak tadınıza göre kırmızı biber karabiber ve maydanoz koyup, üzerini birkaç tane haşlanmış nohut ve zeytin yağı ile süsleyin.

Püf Noktası: Humus 1 gece dolapta bekletilirse daha nefis oluyor.