Hünkar Beğendi tarifi: Hünkar Beğendi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında final turu mücadelesi veren yarışmacılar Hünkar Beğendi'yi en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Hünkar Beğendi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

HÜNKAR BEĞENDİ MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana eti

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet küçük boy soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

1 adet orta boy domates

Yeteri kadar sıcak su

Tuz, karabiber

Beğendi için

5 adet patlıcan

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un1 su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Süslemek için:

1-2 dal kekik

HÜNKAR BEĞENDİ YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Üzerine tereyağı ve ince kıyılmış soğanı ilave edin. Soğanın rengi dönünce salçayı ekleyin. Bir-iki dakika sonra kabuğu soyulup ince doğranmış domatesi katın. İki dakika kavurun. Daha sonra üzerini geçecek kadar sıcak su koyun. Suyu azaldıkça ilave ederek et yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın ve sıcak tutun. Diğer taraftan beğendiyi hazırlamak için patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup ince doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine patlıcan ve sütü ekleyin. İki dakika sonra kaşar peynirini ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Koyulaşana kadar pişirip servis tabağına aktarın. Üzerine eti yerleştirin. Kekikle süsleyerek servis yapın.