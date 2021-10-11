İkimizin Sırrı 10. bölüm full izle! Alp’in vurulması şok etkisi yaratıyor

İkimizin Sırrı dizisi 10. Bölümde final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölüm gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "İkimizin Sırrı 10. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile ikimizin Sırrı 10. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile İkimizin Sırrı 10. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
Alp'in vurulması herkeste büyük bir şok yaratır. Kasım ve Seyhan bunlara sebep olan Neva'yı, Alp'in hayatından çıkarmaya kararlıdır. Neva ise Alp'in asla yalnız bırakmak istemez.