İkimizin Sırrı 10. bölüm full izle! Alp’in vurulması şok etkisi yaratıyor





İKİMİZİN SIRRI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Alp'in vurulması herkeste büyük bir şok yaratır. Kasım ve Seyhan bunlara sebep olan Neva'yı, Alp'in hayatından çıkarmaya kararlıdır. Neva ise Alp'in asla yalnız bırakmak istemez.