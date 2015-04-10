İşte Benim Stilim kim elendi — İşte elenen isim — 10.04.2015

TV8'in sevilerek izlenen programlarından İşte Benim Stilim'de bu akşam eleme gecesi vardı. Merakla beklenen konu programda ilk elenecek isim kim olacağıydı?

TV8'in büyük beğeniyle izlenen İşte Benim Stilimin 3. sezonunun ilk haftasında eleme heyecanı yaşandı. İşte Benim Stilim yepyeni sezonu ve yepyeni kızlarla kaldığı yerden devam ediyor. 3. sezonun ilk eleme gecesi yapıldı. Bir kişi elendi. Yarışmaya ilk haftasında veda eden yarışmacı kim oldu? İşte Benim Stilim 10 Nisan kim elendi? Esra Erol'un konuk jüri üyesi olduğu İşte Benim Stilim 10 Nisan eleme gecesi rengarenk geçti. Ancak bir yarışmacı elendi.

İşte benim Stilim'e Sima ve Tümay hızlı başladı. Kuliste kavga eden iki yarışmacı bu tartışmalarını yarışmaya da taşıdı. Tümay ve Sima arasında yaşanan gerginliğe diğer kızlar da katılınca tartışma dakikalar sürdü.

Duygu Barazi'nin gerçek kürk giyerek katıldığı yarışmada daha önce köpeği öldüğü için hayvanlara karşı hassas olan Sinem ağlamaya başladı. Sinem'in bu tavırlarını kameraya oynamak olarak değerlendirilen Duygu Barazi diğer kızlar tarafından da samimiyetsiz bulundu.

Peki 10 Nisan Cuma gecesi İşte Benim Stilime kim veda etti.

İşte Benim Stilim 3. Sezon ilk eleme gecesinde jüriden en az puan alan yarışmacı Neda oldu. Neda elenecek mi?

İşte Benim Stilim 3. Sezon ilk eleme gecesinde jüriden en az puan alan yarışmacı Neda Poursaid oldu. İşte benim stilimde ilk haftada Neda elenecek mi?

Yarışmacılar Duygu Barazi ismini söylediler. Neda ya da Duygu Barazi elenecek. En az puan alan Neda mı, yarışmacıların söylediği isim olan Duygu Barazi mi

elenecek?

Esra Erol > Duygu

Nur Yerlitaş > Neda

Uğurkan > Duygu

İvana Sert > Neda

Kemal Doğulu > Duygu

Duygu Barazi elendi ve İşte Benim Stilime veda etti...

TV8 CANLI İZLE

PROGRAM VE YARIŞMACILARDAN SON HABERLER

Zeynep Öztürk İşte Benim Stilim yarışmacısı Galatasaray'lı Olcan Adın'la yakalandı. Zeynep Öztürk'ün yeni sevgilisi Olcan Adın. Peki Zeynep Öztürk kimdir?

Galatasaraylı Olcan Adın, Emirgan'da "İşte Benim Stilim" ikincisi Zeynep Öztürk'le görüntülendi. Mekan dışına yerleştirilen masalarda, ısıtıcı altında oturan ikili, flaşlar patlayınca büyük panik yaşadı. Olcan Adın, önceki akşam "İşte Benim Stilim" ikincisi Zeynep Öztürk'le Emirgan La Boom'daydı.

Genç futbolcu, kendini yana atarak kadrajdan çıkmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Kaçışın mümkün olmadığını fark edince de, Öztürk'ü masada bırakarak tek başına oradan ayrıldı.

ZEYNEP ÖZTÜRK KİMDİR?

1983 doğumlu olan Zeynep Öztürk estetikli olmasıyla bilindi. Bu Tarz Benim kızları içinde 31 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile dikkat çeken Zeynep Öztürk 'ün burnunda estetik bulunuyor.

31 yaşındaki Zeynep Öztürk eskiden çok fazla kıyafet aldığını ve çok alışveriş yaptığı için annesiyle tartıştığını, butik açtıktan sonra

rahatladığını söylüyor.

İlerde iyi bir modacı olmak isteyen Zeynep Öztürk , yarışmadan kazandığı para ile yatırım yapmak niyetinde. Vücudunda beğenmediği bir yer olmadığını söyleyen Zeynep Öztürk kendine fazlasıyla güveniyor. Bunu da Bu Tarz Benim galasında Müslüm Gürses kılığına girerek gösterdi.

Bu Tarz Benim jürisinden bir çok kez yıldız almayı başaran Zeynep Öztürk , sakin görünümüne karşın son bölümde yaşattığı krizle salladı. Bu Tarz Benim 'de Melisa Şahin 'in başbelası olan Nihal ile tartışan Zeynep Öztürk 'elenmek istiyorum' diyerek ortalığı ayağa kaldırdı. Nur Bozar 'ın taktiğine başvuran Zeynep Öztürk inanılmaz bir kavga çıkarıp stüdyoyu da terketti.