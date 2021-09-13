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Giriş Tarihi: 13.9.2021 15:13

Kalp Yarası 11.bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde Ayşe konaktan gidecek mi?

Kalp Yarası 11.bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde Ayşe konaktan gidecek mi?

ATV ekranlarına Pazartesi akşamları gelen Kalp Yarası 11.bölüm fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu’na aittir. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi isimlerin yer aldığı Kalp Yarası yeni bölümde; Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşayacak. Öte yandan Baha’nın “Ayşe benim eski nişanlım” demesi ile de her şey alt üst olacak. Bu başlık altından; Kalp Yarası yeni bölüm fragman ve özetine ulaşabilirsiniz.

13 Eylül Pazartesi akşamı ATV ekranlarına gelecek olan Kalp Yarası 11.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; Adnan'ın yaşadığı sağlık problemi konaktaki ve şirketteki dengeleri değiştirecek. Öte yandan; geçmişin sırlarıyla birlikte Sancakzadelerin hiç bilmedikleri bir düşman ortaya çıkacak. İşte Kalp Yarası 11.bölüm fragman ve özeti.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (11.BÖLÜM)

Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur. Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır. Ayşe ise her şeyden habersiz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir.

Kalp Yarası 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır. Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir.

Adnan'ın yaşadığı sağlık problemi ise konakta ve şirketteki tüm dengeleri değiştirir. Geçmişin sırlarıyla birlikte Sancakzadelerin hiç bilmedikleri bir düşman kendini gösterir.

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Kalp Yarası 11.bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde Ayşe konaktan gidecek mi?
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