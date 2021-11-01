Kalp Yarası 18.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde Sancakzade Ailesi’nde taşlar yerinden oynuyor!

Kalp Yarası 18.bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümde; Yaman'ın intikam uğruna attığı her adım Sancakzade Ailesi'nde bir yıkıma sebep olurken Hande, Yaman'ın planını bozmak için bir tuzak kurar. Bu başlık altından; Kalp Yarası 18.bölüm fragman ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (18.BÖLÜM)

Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verir. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar.

Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçer. Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştır.

Azade'nin sakladığı video sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden olur. Köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar alır.

Yaman'ın intikam uğruna attığı her adım Sancakzade Ailesi'nde bir yıkıma sebep olurken Hande, Yaman'ın planını bozmak için bir tuzak kurar.

Kalp Yarası 18. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video