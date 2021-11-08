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Giriş Tarihi: 8.11.2021 13:26

Kalp Yarası 19.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde yeni bir hayat kuruluyor!

Kalp Yarası 19.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde yeni bir hayat kuruluyor!

ATV ekranlarına her hafta Pazartesi akşamları gelen Kalp Yarası 19.bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümde; Ferit ve Ayşe, doğacak çocuklarıyla yeni bir hayat kurmaya çalışır. Öte yandan; Mirza’nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza’yla mücadeleye girişecektir. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ve özeti

Kalp Yarası 19.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir. İşte Kalp Yarası yeni bölüme dair merak edilenler!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (19.BÖLÜM)

Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır. Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların habercisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe'ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.

Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir.

Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza'yla mücadeleye girişecek.

Kalp Yarası 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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Kalp Yarası 19.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde yeni bir hayat kuruluyor!
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