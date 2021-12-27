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Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:23

Kalp Yarası 26.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde; Adnan ölüyor!

Kalp Yarası 26.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde; Adnan ölüyor!

27 Aralık Pazartesi akşamı ATV ekranlarına gelecek olan Kalp Yarası 26.bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümde; Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor. Öte yandan; Ayşe ve Ferit’in düğün töreninde Adnan’ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman’ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman’la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilecektir. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Kalp Yarası 26.bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümde; Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer! İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ve özeti.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (26.BÖLÜM)

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

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Kalp Yarası 26.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde; Adnan ölüyor!
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