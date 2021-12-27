Kalp Yarası 26.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde; Adnan ölüyor!

Kalp Yarası 26.bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümde; Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer! İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ve özeti.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (26.BÖLÜM)

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

Kalp Yarası 26. Bölüm 2. Fragmanı izle "Konağın tamamı artık bizim" | Video