Kardeşlerim 23.bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?

Kardeşlerim 23.bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim yeni bölümde; Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar. İşte Kardeşlerim yeni bölüm fragman ve detayları.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (23.BÖLÜM)

"Tek ihtiyacım, birazcık sen…"

Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.

Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Sevmeler, sarılmalar şarkılar öpücükler..."