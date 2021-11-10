Karnabahar köftesi tarifi: MasterChef Karnabahar köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Karnabahar köftesi tarifi merak konusu olarak Masterchef izleyicileri tarafından Karnabahar köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
KARNABAHAR KÖFTESİ MALZEMELER
- 1 küçük karnabahar
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz biber
- 1 çay kaşığı nane
- Yarım demet maydanoz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım su bardağı un
- Robotta çekilmiş ekmek içi
KARNABAHAR KÖFTESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Karnabahar parçalanıp yumuşayana kadar haşlanır.
- Süzülmesi için süzgeç içine alınır.
- Suyunu çeksin diye altına sonra havlu peçete koyup suyu süzülüp ılınana kadar beklenir.
- Ilınan karnabaharların suyu var ise sıktırılıp kaba alınır.
- Zaten ezilmiş olacaklar. Çatal, ezici ya da elle iyice ezilir.
- İçine soğan rendelenir.
- Maydanoz kıyılır.
- Ekmek içi hariç hepsi eklenip karıştırılır. Galeta unu da kullanılabilir. Kıvam ayarlayana dek ekmek içi eklenir.
- Hazır olan harç dolapta en az 2 saat dinlendirilir. Dinlendirecekseniz çokta katı yapmayın bekledikçe de kendini çeker.
- Sonrasında köfteler yapılıp yağda arkalı önlü orta ateşte kızartılır. Tamamen nar gibi iki tarafı da kızarmadan almayın ve çevirmeyin.
KAYNAK: acunn.com