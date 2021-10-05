Kayseri mantısı tarifi: Kayseri mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kayseri mantısı tarifi MasterChef son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Kayseri mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

KAYSERİ MANTISI MALZEMELER

İÇ HARCI İÇİN

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan (suyu sıkılıp, süzülmüş)

Yarımşar çay kaşığı kara- biber, reyhan, pul biber

1 çay kaşığı tuz

SOSU İÇİN

2 adet domates

3 yemek kaşığı (100 g) Bizim Yağ

1 yemek kaşığı biber salçası

Reyhan, nane

YOĞURT SOSU İÇİN

1 büyük kase süzme yoğurt

2 diş sarımsak

ÜZERİ İÇİN

Sumak

KAYSERİ MANTISI YAPILIŞI

Mantı hamuru için tüm malzemeyi hamur yoğurma kabına alıp en az 20 dakika sert bir şekilde yoğurun. Streç filme sarıp 15 dakika buzdolabında dinlendirin. İç harcı için kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine kalan malzemeyi ekleyin ve yoğurun.

Dinlenen hamurdan bezeler koparıp incecik açarak 1.5-2 cm'lik karelere ayırın. Her bir kareye hazırladığınız kıymalı harçtan leblebi kadar koyup bohça şeklinde kapatın. Kestiğiniz bütün hamurları bu şekilde hazırlayın. Daha sonra 2 litre su kaynatıp içine 1 tatlı kaşığı tuz atın ve bu suda mantıları haşlayın.

Sosu için küçük doğranmış domatesi Bizim Yağ ile sotelemeye başlayın. Salça, pul biber, reyhan ve naneyi ekleyin. Pişen mantının suyundan iki kepçe kadar sosa ekleyip bir taşım pişirin. Bu sırada haşlanmış mantı tenceresinin içine 1 su bardağı soğuk su ekleyin. Bu işlem mantıların dibe çökmesini sağlayacak. Mantıları süzüp bir tencereye alın. Hazırladığınız salçalı sosun yarısını ekleyip karıştırın. Servis tabağına mantıyı alıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve kalan sosu ekleyin. Üzerine sumak serpip servis yapın.