Kereviz böreği tarifi: MasterChef Kereviz böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kereviz böreği tarifi merak konusu olarak Masterchef izleyicileri tarafından Kereviz böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
KEREVİZ BÖREĞİ MALZEMELER
- 3 adet hazır yufka
- 3 adet kerevizin yaprakları
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 2 adet orta boy havuç
- 1 adet limon kabuğu rendesi
- 3 dilim beyaz peynir
- 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı (veya çiçek yağı)
- Tuz, karabiber, kırmızı toz biber
Sosu İçin:
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı su
- 3 yemek kaşığı un
Kereviz Börek Tarifinin Püf Noktası
- İç harcına dilerseniz, havuç rendeleyebilirsiniz ve sevdiğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz.
KEREVİZ BÖREK TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Kereviz yapraklarını ince ince doğrayıp biraz tuz ve limon kabuklarını ekleyip elimizle güzelce ovuyoruz.
- Tavaya eklediğimiz zeytinyağında önce küçük doğranmış soğan ve rendelenmiş havuçları kavuruyoruz.
- İyice kavrulunca üzerine kereviz yapraklarını ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.
- İyice kavuruyoruz ki kokusu çıksın. En son baharatları ekliyoruz ve ocağı kapatıp hepsini güzelce harmanlıyoruz; soğumaya bırakıyoruz.
- Bu sırada iç sos malzemelerini karıştırıyoruz. Tezgaha yufkalardan birini seriyoruz ve üzerine sostan sürüp ikiye katlıyoruz. "D" şekline gelen yufkaya tekrar sostan sürüyoruz ve uzun tarafına soğuyan iç harçtan uzunca seriyoruz.
- Üzerine 1 dilim peyniri ufalayarak yayıyoruz. Yufkayı rulo haline getiriyoruz.
- Keskin bir bıçak yardımıyla, dört parmak genişliğinde verev olarak kesiyoruz. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp üstüne sostan sürüyoruz.
- İsteğe bağlı olarak çörek otu ve susam serpip 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Biraz ılınınca servise hazır.
Afiyet olsun…
KAYNAK: acunn.com