Kıbrıs Zafere Doğru 1. bölüm full izle! Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni Mücahitlerle ayrılmaz bir operasyon ekibi oluyor





Ankaralı, Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz bir durumda Mücahit Kemal ve yeni Mücahitlerden oluşan ekiple ayrılmaz bir operasyon takımı olmuştur. Gizli görevle Erenköy'e desteğe yollanan Mücahitler orada Denktaş ve Akıncı komutanla buluşmak gayreti içindeyken Rumların büyük taarruzu başlar. Bu zamana kadar yaşananlar sokak çatışmasından öteye gitmezken artık Kıbrıs'ta 15 bin kişiden oluşan Yunan ve Rum ordusu destroyerlerle, toplarla saldırıya geçer. Gözler gökyüzünde, Türkiye'den gelecek bombardıman uçaklarını ve Cengiz Topel'i beklerken Mücahitler var güçleri ile siperde savaşmaktadır.