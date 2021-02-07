Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru: Kenan İmirzalıoğlu doktorun verdiği cevap karşısında şaşkına döndü

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster dün gece yeni bölümüyle yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster'de 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Yarışmacı doğru cevabı bilmediği için telefon jokerini kullandı. Telefonun diğer ucundaki doktorun ise soruya verdiği yanıt geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o ilginç anlar;

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORU

Bir yarışmacı "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusu için telefonla joker hakkını kullandı.

"Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum" diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aradı.