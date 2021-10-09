Kırmızı Oda 46. bölüm full izle! Rezzan’ı görenler hayrete düşüyor

Kırmızı Oda 46. bölümüyle TV8 ekranlarında yer aldı. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Kırmızı Oda 46. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kırmızı Oda 46. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Kırmızı Oda 46. bölümün tamamını aşağıda yer alan link ile izleyebilirsiniz…
Rezzan(Nihal Yalçın) Kırmızı Oda'ya üstü başı topraklı bir şekilde gelir. Gören herkesi şaşkına çeviren Rezzan bunu Cafer'den korunmanın bir yolu olarak görür. Rezzan bir ablası olduğunu ve ablasının evin kurallarına dayanamayıp intihar ettiğini açıklar.
Doktor Hanım Rezzan'ın annesi Nevin Hanım ile görüşmek ister. Nevin Hanım'ın donuk yüz ifadesi Doktor Hanım'ın ilgisini çeker ve gerçekleri birde Nevin Hanım'ın ağzından duymak ister. Ancak tam olarak istediği bilgileri alamayan Doktor Hanım Nevin Hanım'ı haftaya tekrar beklediğini söyler.
Süveyda(İlayda Alişan)geçirdiği krizden ve duyduğu şarkıdan Doktor Hanım'a bahseder.Tekrar geçmişe dönmeye çalışan Süveyda bunu başaramaz ve belirsizliklerle dolu anılarına devam eder. Erkek arkadaşı ile olan kavgalarından bahseden Süveyda'nın terk edilme korkusu ve güvensizlik duygusu Doktor Hanım'ın ilgisini çeker.
Doktor Hanım'ın ve Tuna'nın eski dostu Keklik (Ayta Sözeri) Kırmızı Oda'ya ziyarete gelir. Tatlı bir sohbet gerçekleşirken Kekliğin söylediği şarkılar ve anlattığı zorluklar ile içlerini hüzün kaplar.
Asuman (Başak Daşman) ve Mustafa Bey(Burak Demir) Kırmızı Oda'ya tedirgin halde gelir .Süveyda'nın yaşadığı krizden dolayı oldukça korkulu olduklarını anlatan Asuman, Süveyda'nın hangi sebeple kriz geçirdiğini anlamaya çalışır.