Kırmızı Oda 46. bölüm full izle! Rezzan’ı görenler hayrete düşüyor





KIRMIZI ODA 46. BÖLÜM ÖZETİ

Rezzan(Nihal Yalçın) Kırmızı Oda'ya üstü başı topraklı bir şekilde gelir. Gören herkesi şaşkına çeviren Rezzan bunu Cafer'den korunmanın bir yolu olarak görür. Rezzan bir ablası olduğunu ve ablasının evin kurallarına dayanamayıp intihar ettiğini açıklar.

Doktor Hanım Rezzan'ın annesi Nevin Hanım ile görüşmek ister. Nevin Hanım'ın donuk yüz ifadesi Doktor Hanım'ın ilgisini çeker ve gerçekleri birde Nevin Hanım'ın ağzından duymak ister. Ancak tam olarak istediği bilgileri alamayan Doktor Hanım Nevin Hanım'ı haftaya tekrar beklediğini söyler.