Kıymalı Boşnak Böreği Tarifi: Kıymalı Boşnak Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları Kıymalı Boşnak Böreğini en iyi yapan olmak için mücadele verdi. Ekranlarda yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Kıymalı Boşnak Böreği Tarifi ile ilgili olarak Kıymalı Boşnak Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

KIYMALI BOŞNAK BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

KIYMALI BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

500 gram kıyma

3 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

½ tatlı kaşığı karabiber

Hamuru yağlamak ve açmak için:

1 çay bardağı sıvı yağ

150 gram margarin

KIYMALI BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Hamurun bol yağlı olması gerekir yoksa börek kuru olur. Hamuru daha iyi açabilmek için hamuru iyice yağlayınız.

KIYMALI BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle unun üzerine tuzu ekleyip şu ile yavaş yavaş yoğuralım. Sert bir hamur elde edeceğiz. İyice yoğrulan hamuru 4 eşit parçaya bölelim. Daha ayrı bir kapta sıvı yağı ve margarini eritelim. Soğumaya bırakalım. Eşit parçalara böldüğümüz hamuru her katı yağlı olacak şekilde elimizle ufak ufak açalım. İşlem bittikten sonra üzerini örtüp en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. O sırada bir tavaya kıymayı kavurup soğanları ekleyelim. Dinlenen hamurumuzu erittiğimiz yağ yardımı ile büyük bir alanda elimizle açalım. İncecik bir hamur elde ettikten sonra iç harcını ekleyerek içerisine birazda yağ koyarak kıvıralım. Bu işlemi tüm hamurlara uygulayalım. Tepsimize yerleştirelim. Kalan yağı da hamurun üzerine gezdirelim. Fırında pişirelim. Afiyet olsun.

KAYNAK: acunn.com