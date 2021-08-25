Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam izleyiciyle buluşacak. Efsun karakterinin başından geçen olayları anlatan film vizyondaki süresince oldukça beğenilmiş ve takip edilmişti. Komedi türünü sevenlerin ilgisini çeken yapımın konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer bilgisi merak konusu oldu. Peki Kocan Kadar Konuş filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş nerede çekildi?

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Filmi Bolu'nun Göynük ilçesinde çekildi.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI

Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli