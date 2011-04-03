'Köprüde Buluşmalar' 12 Nisan'da!

'Köprüde Buluşmalar' seminerlerinde film endüstrisinin başrol oyuncuları ile tanışın !

12 Nisan Sali günü Fransiz Kültür Merkezinde yapılacak seminerler aralarında CNC Başkanı Eric Garandeau, CNC ortak yapımlar sorumlusu Julien Ezanno, Üç Maymun filminin Fransız ortak yapımcısı Stéphane Parthenay ve TRT Genel Müdür yardımcısı Zeynel Koç 'un da bulunduğu konuşmacıların Türkiye – Fransa Ortak Yapım ve Dağıtım panel ile başlıyor.

Geleceğimizin sineması, dijitale geçiş süreci, Fransa ve Türkiye'de gelişmeler Ersan Çongar (Bir film ,Tiglon ), Serde Nadirler (Cinebonus/ Mars Cinemas ) katılımı ile Sinemada Yeni Bir Dönem – Dijital panelinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek. Gelişen teknolojinin getirdiği Yeni Medya tanımı nedir? Yeni Medya adı verilen sinema çözümleri ilerleyen süreçte sektörün oyuncularına ne fırsatlar vaat ediyor?Önlem alınması gereken ne gibi tehditler içeriyor? Mevcut altyapı ve var olan yasal mevzuat Yeni Medya'ya hazır mı?

Tüm bu soruların cevaplarını ve Fransa'da yaşananları Eric Garandeau (CNC – CEO), Tunç Şahin (Bir Film), Ceyda Görür (Digiturk - Dış Alımlar Müdürü), Yeni Medya ile tanışın panelinde birlikte değerlendirecekler.

Networking ipuçları ! EAVE ve ACE yapımcıları Serkan Çakarer ( +90Film) ve Nadir Öperli ( Bulut Film) networking üzerine önerilerini paylaşacaklar.

Not: Panelde Fransızca-Türkçe simultane çeviri yapılacaktır. Panele katılım için ön kayıt 75 TL (Festival Konuk Ağırlama merkezi Aksanat 3.kat) , kapıda kayıt 100 TL dir. Bilgi için onthebridge@iksv.org , 0 212 334 07 91