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Giriş Tarihi: 10.11.2021 00:38 Son Güncelleme: 10.11.2021 00:38

Köz biberli hingel tarifi: MasterChef Köz biberli hingel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Köz biberli hingel tarifi: MasterChef Köz biberli hingel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Köz biberli hingel hazırlamaları istendi. Bu gelişme sonrasında yarışmayı izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Köz biberli hingel tarifine ilişkin MasterChef Köz biberli hingel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramaya devam ediyor. İşte tüm bilgiler…

Köz biberli hingel tarifi merak konusu olarak Masterchef izleyicileri tarafından Köz biberli hingel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KÖZ BİBERLİ HİNGEL MALZEMELER

Hamur için:

  • 2 bardak un
  • 1 bardaktan biraz az ılık su
  • Tuz
  • İç malzemesi
  • 2 haşlanmış patates
  • Tuz, baharatlar

HİNGEL NASIL YAPILIR?

  1. Una su ve tuzu ekleyip elinize yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun. Ardından 20 dakika bekletin. Haşlanmış patatesleri ezin, baharat, tuz ekleyin. Dinlenmiş hamuru oklavayla açın, küçük bir bardakla yuvarlaklar yapın, üzerine patatesleri küçük küçük koyun, sonra da bohça gibi ya da poğaça gibi kapatın.
  2. 10 bardak suyu tencerede kaynatın, içine çok az yağ ve tuz koyun. Kaynayınca içine mantıları atın 6-7 dakika kaynasın. Bir tavaya zeytinyağı, baharat koyun mantıları atın içine döndürün.

HİNGEL TARİFİ PÜF NOKTALARI

  • Elde ettiğiniz hamurun sert olması gerekmektedir.
  • Bezelerin üzerinin kurmaması için üzerine nemli bez örtmelisiniz.
  • Patatesler hamurlar pişerken tekrar pişeceği için haşladığınız zaman biraz diri bırakabilirsiniz.
  • Hamurunuzu çay bardağı ile kesmelisiniz.

KAYNAK: acunn.com

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Köz biberli hingel tarifi: MasterChef Köz biberli hingel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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