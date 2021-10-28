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Giriş Tarihi: 28.10.2021 22:30 Son Güncelleme: 28.10.2021 22:30

Küp et tarifi: MasterChef Küp et nasıl yapılır?

Küp et tarifi: MasterChef Küp et nasıl yapılır?

MasterChef 2021 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacılarından Küp et yapmaları istendi. Ekranda ürünün yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek “MasterChef Küp et nasıl yapılır?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef Küp et nasıl yapılır? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Küp et tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak "MasterChef Küp et nasıl yapılır?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF KÜP ET NASIL YAPILIR?

KÜP ET TARİFİ MALZEMELERİ

  • 2 kg kuzu kuşbaşı et
  • 15-20 adet arpacık soğan
  • 3 yeşilbiber
  • 3 domates
  • 5 diş sarımsak
  • 9-10 top karabiber
  • 1 yemek kaşığı tuz

Hamur için:

  • Un, Su, Tuz

KÜP ET NASIL YAPILIR?

  1. İlk önce yeşilbiberler ve domatesleri iri bir şekilde doğrayın.
  2. Ardından bir bakır tencereye etin yağlı kısımlarını yerleştirin.
  3. Daha sonra da arpacık soğanları, etleri, sarımsakları, top karabiberleri, yeşilbiberleri, domatesleri ve tuzu etlerin üzerine ilave edin.
  4. Tencerenin kapağını kapatın ve kapağın kenarını iyice kapatmak için un, su ve tuzu bir kaba alıp yoğurun.
  5. Bu hamurla kapak kenarını kapatarak yemeğin hava almadan pişmesini sağlayın.
  6. Küp Eti kısık ateşte yaklaşık 4 saat kadar pişirerek sıcak olarak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Kaynak: acunn.com

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Küp et tarifi: MasterChef Küp et nasıl yapılır?
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