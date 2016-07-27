Kurban Bayramı hangi gün?

İslam dininde hicri takvimin Zilhicce ayının onuncu gününde başlayan ve toplam dört gün süren kurban bayramı, dini bayramlardan bir tanesidir. Sabırsızlıkla beklenen Kurban Bayramı 2016 yılında 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 2016 kurban bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna verilecek cevap da çok merak ediliyor çünkü bu sene de kurban bayramı okulların açık olduğu zamanlara denk gelmeyecek ve aileler rahatlıkla tatile gidebilecek. Kurban bayramı çocuklar için resmi tatil anlamına gelir fakat 2016 senesinde kurban bayramı sebebiyle okullar tatil edilemeyecek. Çünkü 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül günü başlayacak. İslam dininde asırlardır devam eden ve farz ibadeti olan kurban kesme, her sene kurban bayramında yapılıyor. Yaz tatiline denk gelen 2016 kurban bayramı arefesi 11 Eylül Pazar günü olacak ve kurban bayramı tatilinde toplamda 4,5 gün sürecek tatil olacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Sorunun yanıtını Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada verdi.

Konuşmasında Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını hatırlatan Yıldırım, Kurban Bayramı'nın da uzatılacağını söyledi.

Kurban Bayramı 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor ve 4 gün sürüyor. Tatilin 9 güne çıkması için 16 Eylül Cuma gününün de tatil ilan edilmesi gerekiyordu.

11 Eylül 2016 Pazar Arefe

12 Eylül 2016 Pazartesi Kurban Bayramı (1.Gün)

13 Eylül 2016 Salı Kurban Bayramı (2.Gün)

14 Eylül 2016 Çarşamba Kurban Bayramı (3.Gün)

15 Eylül 2016 Perşembe Kurban Bayramı (4.Gün)

02 Ekim 2016 Pazar Hicri Yılbaşı

11 Ekim 2016 Salı Aşure Günü

11 Aralık 2016 Pazar Mevlid Kandili