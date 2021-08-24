Kuru fasulye tarifi: Kuru Fasulye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan kuru fasulye yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler Kuru fasulye tarifi ile ilgili olarak Kuru Fasulye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.
KURU FASULYE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 100 gram kuru et
- 2 su bardağı kuru fasulye
- Yeteri kadar su
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 1 adet soğan
- 3 adet kıyılmış sivri biber
- 2 adet domates
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası,
- Tuz
KURU FASULYE YAPILIŞI
- Kuru fasulyeyi bir gece öncesinden suda bekletin, ertesi gün süzün ve yarı yarıya yumuşayana kadar suda haşlayın.
- Süzün ve bir kenara alın.
- Tereyağını bir tencereye alın ve kıyılmış soğan, sivri biber ile doğranmış kuru eti iyice kavurun.
- Üzerine kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin.
- 1-2 dakika kavurduktan sonra salça ve biber salçasını katıp, 5 dakika daha kavurun.
- Kuru fasulye ile üzerini 1-2 parmak geçecek kadar ılık su, tuz katıp, pişmeye bırakın.
- Fasulye iyice yumuşayana kadar pişirin ve sıcak servis yapın.