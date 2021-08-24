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Giriş Tarihi: 24.8.2021 22:19 Son Güncelleme: 24.8.2021 22:19

Kuru fasulye tarifi: Kuru Fasulye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kuru fasulye tarifi: Kuru Fasulye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık oyununda mücadele eden mavi ve kırmızı takımlardan kuru fasülye yemeği yapmaları istendi. Ekranlarda yapılışını izleyenler ise evde kendileri de hazırlamak isteyerek Kuru fasulye tarifine ilişkin bilgileri Kuru Fasulye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Kuru Fasulye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan kuru fasulye yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler Kuru fasulye tarifi ile ilgili olarak Kuru Fasulye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

KURU FASULYE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 100 gram kuru et
  • 2 su bardağı kuru fasulye
  • Yeteri kadar su
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 adet soğan
  • 3 adet kıyılmış sivri biber
  • 2 adet domates
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası,
  • Tuz

KURU FASULYE YAPILIŞI

  1. Kuru fasulyeyi bir gece öncesinden suda bekletin, ertesi gün süzün ve yarı yarıya yumuşayana kadar suda haşlayın.
  2. Süzün ve bir kenara alın.
  3. Tereyağını bir tencereye alın ve kıyılmış soğan, sivri biber ile doğranmış kuru eti iyice kavurun.
  4. Üzerine kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin.
  5. 1-2 dakika kavurduktan sonra salça ve biber salçasını katıp, 5 dakika daha kavurun.
  6. Kuru fasulye ile üzerini 1-2 parmak geçecek kadar ılık su, tuz katıp, pişmeye bırakın.
  7. Fasulye iyice yumuşayana kadar pişirin ve sıcak servis yapın.

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Kuru fasulye tarifi: Kuru Fasulye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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