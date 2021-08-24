Kuru fasulye tarifi: Kuru Fasulye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan kuru fasulye yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler Kuru fasulye tarifi ile ilgili olarak Kuru Fasulye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

KURU FASULYE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

100 gram kuru et

2 su bardağı kuru fasulye

Yeteri kadar su

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

3 adet kıyılmış sivri biber

2 adet domates

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası,

Tuz

KURU FASULYE YAPILIŞI