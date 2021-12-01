Kuru patlıcan dolması tarifi nasıl yapılır? Kuru patlıcan dolması gerekli malzemeler nelerdir?

Kuru patlıcan dolması tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından istenmesi sonrası "kuru patlıcan dolması tarifi nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?" şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya başlandı.

KURU PATLICAN DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?

Patlıcan kurusu

İç harcı için malzemeler

Kuzu kaburga kıyma

Baldo pirinç

Sumak

Kırmızı toz biber

Beyaz soğan

Ayçiçek yağı

Nar ekşisi

Sarımsak

Maydanoz

Domates salca

Biber salça

Acı biber salca

Kuru nane

Tuz

Karabiber

Suyu için malzemeler

Domates salca

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Nane

Sumak

KURU PATLICAN DOLMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kuru patlıcanlarınızı ipten çıkartıp suda nazikçe yıkayınız, sonrasında sirkeli suda 10- 15 dakika bekletin. Sirkeli suyu süzdükten sonra soğuk su koyduğunuz tencereyi ocağa alın ve patlıcanları o şekilde haşlamaya başlayın. Kaynar su kullanmayınız, 10 dakika boyunca haşlamaya bırakın. Pirinçleri yıkayıp su içinde bekletin, soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Bir kap içinde kıymayı, doğranmış soğanları, 23 yemek kaşığı nar ekşisini, 1 yemek kaşığı domates salçasını, tuz, karabiber, nane ve suyunu süzdüğünüz pirinçleri ekleyiniz ve bir kaşık yardımı ile karıştırınız. Süresi dolan patlıcanların suyunu süzün ve soğuk su ile şoklayın ve soğuk su içinde bir süre bırakın. Bu arada sosunu hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ocağa aldığınız bir sos tenceresine 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin ve 1 yemek kaşığı biber veya domates salçasını kavurun. 2 su bardağı suyu ekleyin. 1 yemek kaşığı sumak ve 1 çay kaşığı tuzu da ekleyin. Kaynamaya bırakın Patlıcanların suyunu süzün ve içlerini doldurmaya başlayın. Tencereye dizerken bir patlıcanın ağız kısmına diğer patlıcanın dip kısmı denk gelecek şekilde dizin. Yani ağız kısımlarının kapalı olması sağlanacak. Tencereye dizdiğiniz patlıcanların üzerine pişerken kalkıp açılmaması için bir tabak koyun ve kaynatmış olduğunuz sosu patlıcanların üzerine yavaşça dökün. İlk 5 dakika altını orta ateşte sonraki 40 dakika kısık ateşte pişirin. Altını kapattıktan sonra vaktiniz var ise 1520 dakika daha bekletin. Sonrasında servis edin.

KAYNAK: acunn.com