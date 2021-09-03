Kuskus tarifi: Couscous (Kuskus) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2021 son bölümde ana kadroda yer alan yarışmacılardan Kuskus yapmaları istendi. İzleyenler bu gelişme sonrasında Kuskus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
KUSKUS NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
KUSKUS MALZEMELERİ:
- 1 paket kuskus
- 4 su bardağı sıcak su
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 2 adet küp doğranmış
- kırmızı biber
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- 3'er dal fesleğen ve nane
- Tuz, karabiber
KUSKUS YAPILIŞI
- Kuskusu tencereye alıp, sıcak su, tuz, karabiber ve 1 çorba kaşığı tereyağı ilave edin.
- 5-6 dakika haşlayıp, süzün. Ayrı bir yerde kırmızı biberi, zeytinyağı ve kalan tereyağında 3 dakika soteleyin.
- Daha sonra kuskusa ilave edip karıştırın.
- Kıyılmış fesleğen ve naneyi ekleyip, harmanlayın.
Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.