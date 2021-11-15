Kutupta Felaket filmi 15 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Sinemaseverlerce filmin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılırken filmde Joel Berti, Jennifer Lee Wiggins ve Lauren Esposito gibi isimler yer alıyor. Peki; Kutupta Felaket filmi konusu nedir? Kutupta Felaket filmi oyuncuları kimler?

KUTUPTA FELAKET FİLMİ KONUSU

Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi, kuzey yarımkürede yeni bir buzul çağını tetikler. Bu durum karşısında insanlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Mark, karısı Helen, kızları Brie ve arkadaşları Tyler ile birlikte kaçmak için yola koyulur. Ancak arabalarından çıkmak zorunda kaldıklarında buzla kaplı anavatanlarında sıkışıp kalmamak için yaşam savaşı vermek zorunda kalırlar.

KUTUPTA FELAKET FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Arctic Apocalypse

Türü : Aksiyon/Bilim Kurgu

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : Eric Paul Erickson, Jon Kondelik

Oyuncular : Joel Berti, Jennifer Lee Wiggins ve Lauren Esposito