Kuzu İncik tarifi: MasterChef kuzu incik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kuzu İncik tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılardan yapmaları istenen Kuzu İncik tarifine ilişkin detaylar öğrenilmek istenerek kuzu incik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KUZU İNCİK NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

KUZU İNCİK MALZEMELER

1 adet kuzu incik

2 adet orta boy taze patates

2 adet arpacık soğan

1 çay bardağı kırmızı şarap

Yarım çay bardağı süt

1 paket taze fesleğen

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı biberiye

Tuz, karabiber

Yarım kabak, havuç

KUZU İNCİK YAPILIŞI

Terchlerinize göre marine ettiğiniz kuzu inciği, önce hafif ateşte çevirin. Arzunuza göre ilave edeceğiniz sebzeleri, defne yaprağı ve baharatlar ile birlikte suyunu çektirerek kısık ateşte 45 dakika pişirin. Diğer tarafta patatesleri haşlayıp, tereyağı, süt, fesleğen ve biberiye ile püre haline getirin. Arpacık soğanları kırmızı şarapta çektirin. Az haşlanıp, tereyağında çevrilmiş havuç ve kabak ile birlikte garnitür olarak tabağınızı süsleyin.