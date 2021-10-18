Kuzu İncik tarifi: MasterChef kuzu incik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kuzu İncik tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılardan yapmaları istenen Kuzu İncik tarifine ilişkin detaylar öğrenilmek istenerek kuzu incik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Terchlerinize göre marine ettiğiniz kuzu inciği, önce hafif ateşte çevirin. Arzunuza göre ilave edeceğiniz sebzeleri, defne yaprağı ve baharatlar ile birlikte suyunu çektirerek kısık ateşte 45 dakika pişirin. Diğer tarafta patatesleri haşlayıp, tereyağı, süt, fesleğen ve biberiye ile püre haline getirin. Arpacık soğanları kırmızı şarapta çektirin. Az haşlanıp, tereyağında çevrilmiş havuç ve kabak ile birlikte garnitür olarak tabağınızı süsleyin.