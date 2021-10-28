Lahana dolması tarifi: MasterChef Lahana dolması nasıl yapılır?

Lahana dolması tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak "MasterChef Lahana dolması nasıl yapılır?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF LAHANA DOLMASI NASIL YAPILIR?

LAHANA SARMA TARİFİ MALZEMELERİ

1 orta boy lahana

400 gr yağsız kıyma

2 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

½ çay bardağı sıvı yağ

Karabiber

Toz biber

Tuz

LAHANA SARMA TARİFİ YAPILIŞI

Lahananın orta göbeğini kesin. Lahana yapraklarını tuzlu kaynar suda haşlayın. Kaynar sudan aldığınız yaprakları soğuk suda bekletin. Sarma içini hazırlayın. İnce doğradığınız soğanları sıvı yağa alın, üzerine salçaları ve baharatları ekleyip iyice karıştırın. Pirinci ekledikten sonra maydanoz ve dereotunu ekleyin. 1 su bardağı kaynar suyu da ekleyip pişmeye bırakın. Pişen harcı dinlenmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Yaprakların damarlı kısmını alıp içine harç koyarak sarmaları sarın ve tencereye dizin. Dövülmüş sarımsak, salça ve naneyi karıştırın. Sosu tencerenin üzerinde gezdirin. Sıcak su döktüğünüz tencerenin ağzını kapatın ve pişmeye bırakın. Lahana sarma tarifi hazır. Afiyet olsun…

LAHANA SARMA TARİFİ KAÇ KALORİ?