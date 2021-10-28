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Giriş Tarihi: 28.10.2021 22:11 Son Güncelleme: 28.10.2021 22:11

Lahana dolması tarifi: MasterChef Lahana dolması nasıl yapılır?

Lahana dolması tarifi: MasterChef Lahana dolması nasıl yapılır?

MasterChef 2021 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacılarından Lahana dolması yapmaları istendi. Ekranda yemeğin yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek “MasterChef Lahana dolması nasıl yapılır?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef Lahana dolması nasıl yapılır? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Lahana dolması tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak "MasterChef Lahana dolması nasıl yapılır?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF LAHANA DOLMASI NASIL YAPILIR?

LAHANA SARMA TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 orta boy lahana
  • 400 gr yağsız kıyma
  • 2 su bardağı pirinç
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • ½ çay bardağı sıvı yağ
  • Karabiber
  • Toz biber
  • Tuz

LAHANA SARMA TARİFİ YAPILIŞI

  1. Lahananın orta göbeğini kesin. Lahana yapraklarını tuzlu kaynar suda haşlayın.
  2. Kaynar sudan aldığınız yaprakları soğuk suda bekletin.
  3. Sarma içini hazırlayın.
  4. İnce doğradığınız soğanları sıvı yağa alın, üzerine salçaları ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
  5. Pirinci ekledikten sonra maydanoz ve dereotunu ekleyin.
  6. 1 su bardağı kaynar suyu da ekleyip pişmeye bırakın.
  7. Pişen harcı dinlenmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin.
  8. Yaprakların damarlı kısmını alıp içine harç koyarak sarmaları sarın ve tencereye dizin.
  9. Dövülmüş sarımsak, salça ve naneyi karıştırın. Sosu tencerenin üzerinde gezdirin.
  10. Sıcak su döktüğünüz tencerenin ağzını kapatın ve pişmeye bırakın.
  11. Lahana sarma tarifi hazır. Afiyet olsun…

LAHANA SARMA TARİFİ KAÇ KALORİ?

  • Kıymalı lahana sarmasının 210 gramında ortalama 122 kalori vardır.

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