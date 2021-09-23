Laz Böreği Tarifi: Laz Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları Laz Böreğini en iyi yapan olmak için mücadele verdi. Ekranlarda yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Laz Böreği Tarifi ile ilgili olarak Laz Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

LAZ BÖREĞİ MALZEMELER

Hamuru için:

Yarım kg un

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yeteri kadar su

Muhallebi için:

1 kg süt

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağından bir parmak

eksik un

3 adet yumurta

1 paket vanilya

Yarım su bardağı yoğurt

Üzerine:

150 gram tereyağı

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

LAZ BÖREĞİ YAPILIŞI

Hamur için derin bir kasede un, yumurta, limon suyu ve sıvı yağı yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmek için biraz su ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru yarım saat dinlendirin. Bir oklava yardımıyla açın ve 8 cm genişliğinde uzun şeritler kesin. Muhallebi için süt, toz şeker ve unu bir tencereye alın. Tahta bir kaşıkla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve yumurtaları teker teker ekleyip, çırpın. Vanilya ve yoğurdu da koyduktan sonra, tahta bir kaşıkla karıştırın. Uzun şeritler halinde kestiğiniz hamurların bir kenarına muhallebiden koyun ve muska şeklinde sarın. Hamur ve muhallebi bitene kadar işleme devam edin. Tatlıları fırın tepsisine dizin ve üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Şerbet için tozşeker ve suyu kaynatın. Ilık tatlının, üzerine ılık şerbeti gezdirin. Tatlı, şerbeti çektikten sonra servis yapın.