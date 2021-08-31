Levrek Marin Sarma Tarifi: Levrek Marin nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Levrek Marin nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

LEVREK MARİN NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

400 gram levrek

1 tatlı kaşığı hardal

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

3 çorba kaşığı elma sirkesi

1 adet küçük boy soğan

LEVREK MARİN YAPILIŞI