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Giriş Tarihi: 31.8.2021 23:37 Son Güncelleme: 31.8.2021 23:38

Levrek Marin Sarma Tarifi: Levrek Marin nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Levrek Marin Sarma Tarifi: Levrek Marin nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Levrek Marin yemeğiyle ilgili tarif detayları merak edilerek Levrek Marin nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Levrek Marin nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Levrek Marin nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

LEVREK MARİN NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

  • 400 gram levrek
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 3 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet limonun suyu
  • 3 çorba kaşığı elma sirkesi
  • 1 adet küçük boy soğan

LEVREK MARİN YAPILIŞI

  1. Balığı temizledikten sonra fileto çıkarın ve parmak uzunluğunda doğrayın.
  2. Hardalı bir kaba alın.
  3. Bir yandan yağı azar azar üzerine dökerken, bir yandan da çırpma teliyle çırpın.
  4. İyice mayonez kıvamına getirdikten sonra limon suyunu ekleyip, karıştırın.
  5. En son sirkeyi katıp karıştırdıktan sonra balık ve piyazlık doğranmış soğanı ilave edin.
  6. Tüm malzemeyi karıştırın ve bu şekilde 3 saat beklettikten sonra servis yapın.
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Levrek Marin Sarma Tarifi: Levrek Marin nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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