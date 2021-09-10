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Giriş Tarihi: 10.9.2021 23:14 Son Güncelleme: 10.9.2021 23:14

Lor Tatlısı tarifi: Lor tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Lor Tatlısı tarifi: Lor tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından Lor Tatlısı yapmaları istendi. Televizyonda gören ve evde hazırlamak isteyenler Lor Tatlısı tarifi ile ilgili olarak Lor tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Lor tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Lor Tatlısı tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Lor tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

LOR TATLISI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

LOR TATLISI MALZEMELER

  • 250 gram tuzsuz lor peyniri
  • 2 adet yumurta
  • 120 gram un
  • 150 gram irmik
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 adet limon

ŞERBETİ İÇİN:

  • 1 litre su
  • 1 kg toz şeker
  • 2-3 damla limon suyu

SUNUMU İÇİN:

  • Antep fıstığı ve dilimlenmiş kaymak

LOR TATLISI YAPILIŞI

Şerbeti için su ve toz şekeri derin bir tencereye koyun. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın. Tatlı hamuru için peyniri ufalayarak geniş bir kaba alın. Yumurta, un, irmik, kabartma tozu, 1 adet limonun kabuğu ve suyunu ekleyip yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın ve hafifçe üzerine bastırarak yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, iyice kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Tatlı şerbetini çektikten sonra dilimlenmiş kaymağın üzerine koyup Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

ÖNERİ

Tatlı hamurunu hazırladıktan sonra dilediğiniz şekilde kalıplara yerleştirerek de pişirebilirsiniz.

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Lor Tatlısı tarifi: Lor tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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