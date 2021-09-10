Lor Tatlısı tarifi: Lor tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Lor Tatlısı tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Lor tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.
Şerbeti için su ve toz şekeri derin bir tencereye koyun. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın. Tatlı hamuru için peyniri ufalayarak geniş bir kaba alın. Yumurta, un, irmik, kabartma tozu, 1 adet limonun kabuğu ve suyunu ekleyip yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın ve hafifçe üzerine bastırarak yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, iyice kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Tatlı şerbetini çektikten sonra dilimlenmiş kaymağın üzerine koyup Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
Tatlı hamurunu hazırladıktan sonra dilediğiniz şekilde kalıplara yerleştirerek de pişirebilirsiniz.