Mantarlı kiş tarifi: MasterChef Mantarlı kiş (quiche) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mantarlı kiş tarifi, Masterchef 2021 son bölümü izleyenler tarafından öğrenilmek istenerek Mantarlı kiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MANTARLI KİŞ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

Kiş hamuru için:

2 su bardağı un

150 gram margarin

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı soğuk su

Tuz

Mantarlı harç için:

Yarım kg mantar

1 adet büyük boy soğan

4-5 adet kurutulmuş domates

3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Pulbiber, karabiber

2-3 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çay bardağı krema

1 adet yumurta

Üzeri için:

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

MANTARLI KİŞ YAPILIŞI

Unu düz bir zemine alın. Ortasını çukurlaştırıp içine oda sıcaklığında bekletilmiş margarini ekleyin. Sirke, tuz ve suyu ekleyip yoğurun. Hamuru alüminyum folyoya sarıp buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Daha sonra merdaneyle yarım parmak kalınlığında açın ve tart kalıbına yerleştirin. Kenarlardaki fazlalıkları bıçakla kesin. Hamurun birkaç yerini çatalla delip, üzerine alüminyum folyo serin. Kabarmasını önlemek için üzerine bolca nohut serpin. Kiş hamurunu önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Folyoyla birlikte nohutları çıkartıp, 10 dakika daha pişirin. İç malzemesi için, kurutulmuş domatesleri sıcak suda bekleterek yumuşatın. Yumuşayan domatesleri iyice yıkayıp suyunu sıkın. Domatesleri, mantarları ve soğanı incecik doğrayın. 2-3 çorba kaşığı sıvıyağda sebzeler suyunu salıp çekene dek kavurun. Tavayı ateşin üzerinden alıp ılıtın. İçine kaşar peyniri, pulbiber, karabiber, krema ve yumurtayı ekleyin. Kalıbı fırından çıkartıp üzerine mantarlı harcı yayın. En üste rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırına sürün. Kaşarlar eriyene dek pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.