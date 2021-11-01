MasterChef Ateş kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mert Ateş Durukan kaç yaşında, nereli?

MasterChef Ateş Durukan'ın yarışmadan elenmesi sonrasında hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından merak edilerek MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

17 Aralık 2002 doğumlu olan Mert Ateş Durukan, İstanbul Başakşehir'de doğdu. 19 yaşında olan Mert Ateş Durukan, 6 yıldır aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri mezunu olan yarışmacı Masterchef'e katılmadan önce İzmir'de aşçılık yapıyordu. Mert Ateş Durukan aşçılık mesleğine anneannesi sayesinde başladığını belirtiyor.

Mert Ateş Durukan, lisede aşçılık bölümü okumuştur. Annesi ile ayrı bir eve geçtiği 9-10 yaşlarında iken annesi işten gelene kadar yemekleri evde kendisinin hazırladığını belirtiyor.

Mert Ateş Durukan, ailenin tek çocuğudur. Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor.