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Haberler Medya Haberleri MasterChef Azize kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 6.10.2021 14:01 Son Güncelleme: 6.10.2021 14:02

MasterChef Azize kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Azize kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı seçilen Azize Polat ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. MasterChef Azize kimdir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef yarışmacısı Azize Polat ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorular üzerinden üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflerin karşısına çıkan Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye'de üçüncü başvurmasında kabul edilmiş. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini söyledi.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtti.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Azize kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat kaç yaşında, aslen nereli?
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