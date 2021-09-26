MasterChef Hamza kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Hamza Mercimek ile ilgili detaylar eleme adayı olması sonrasında izleyenler tarafından öğrenilmek istenerek MasterChef Hamza kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklinde yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Hamza Mercimek, 12 Kasım 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Ümraniye'de tamamladıktan sonra liseye başlayan Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktı ve kendini Sultanahmet'teki bir otelin mutfağında buldu.

Sultanahmet'teki otelde mutfağı tanıma şansı elde eden genç isim, bununla da yetinmedi ve yeni tatlar keşfetmek üzere yine Sultanahmet'teki başka bir restoranın mutfağında görev aldı. Bir süre buradaki macerasına devam eden Mercimek, sonrasında Feriye Lokantası'nın müdürü olan akrabası sayesinde bu mutfağa geçiş yaptı. Feriye Lokantası mutfağının kendisi için ilk profesyonel mutfak olduğunu söyleyen Hamza Mercimek, aşçılık tecrübesinin çoğunu burada edindiğini belirtti. Burada çeşitli bölümlerde çalışarak kendini geliştirme imkanı bulan Mercimek'i en çok etkileyen yemekler ise protokol yemekleri oldu.

Protokol yemekleri sayesinde gerçek hırsını ve yeteneğini keşfeden Mercimek, daha da yenisini bulmak için buraya da veda ederek Erzurum 9. Kolordu Ordu Komutanlığı'nda paşanın ve ordu evinin aşçılığını üstlendi. Burada geçen süre içinde mutfak çavuşluğuna kadar yükselmeyi başaran Mercimek, vatani görevini tamamladıktan sonra da birçok otel ve restoran mutfağında çalışmaya devam etti.