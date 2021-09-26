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Haberler Medya Haberleri MasterChef Mustafa kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mustafa Ozan kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 26.9.2021 23:44 Son Güncelleme: 26.9.2021 23:44

MasterChef Mustafa kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mustafa Ozan kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Mustafa kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mustafa Ozan kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 son bölümde eleme adayları arasında yer alan MasterChef Mustafa Ozan ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İzleyenler tarafından merak edilen MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Mustafa Ozan ile ilgili detaylar eleme adayı olması sonrasında izleyenler tarafından öğrenilmek istenerek MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklinde yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

10 Nisan 1996'da İstanbul Bakırköy'de doğdu. İki farklı lisede bulunduktan sonra Bakırköy Lisesi'nden mezun oldu. 2015'te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Aşçılık bölümüne girdi. Üniversite yıllarında birçok balık restoranında çalışma fırsatı buldu.

Mezun olduktan sonra İstanbul'da beş yıldızlı oteller ve restoranlarda mesleki tecrübesini pekiştirdi. 2018'de Marmaris'te çalıştıktan sonra İstanbul'a döndü.

Genç yaşta dünyaca kabul görmüş birçok şefle aynı mutfakta yemek pişirme şansına sahip olan Ozan, 2018'den beri bir restaurantta kısım şefi pozisyonunda mesleğini icra etmektedir.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Mustafa kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mustafa Ozan kaç yaşında, aslen nereli?
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