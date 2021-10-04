MasterChef Mustafa kimdir? MasterChef Mustafa Ozan kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Mustafa Ozan ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

10 Nisan 1996'da İstanbul Bakırköy'de doğdu. İki farklı lisede bulunduktan sonra Bakırköy Lisesi'nden mezun oldu. 2015'te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Aşçılık bölümüne girdi. Üniversite yıllarında birçok balık restoranında çalışma fırsatı buldu.

Mezun olduktan sonra İstanbul'da beş yıldızlı oteller ve restoranlarda mesleki tecrübesini pekiştirdi. 2018'de Marmaris'te çalıştıktan sonra İstanbul'a döndü.

Genç yaşta dünyaca kabul görmüş birçok şefle aynı mutfakta yemek pişirme şansına sahip olan Ozan, 2018'den beri bir restaurantta kısım şefi pozisyonunda mesleğini icra etmektedir.