MasterChef’te bu akşam kim elenecek? MasterChef eleme gecesi öncesi bölümde neler oldu? Kimler potada?

"MasterChef'te kim elendi?" sorusu, bu akşam cevap bulacak. Dün akşam yapılması gereken MasterChef elemesi bugüne ertelendi. Programın sıkı takipçilerinin merakla beklediği eleme bugün gerçekleşecek. Eleme potasına giren ilk isi isim Rıfat ve Güzide idi. Çarşamba akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Batuhan ve Kıvanç eleme potasına dahil olan diğer iki isim oldu. Böylelikle MasterChef eleme adayları Batuhan, Kıvanç, Rıfat veya Güzide'den bir tanesi, bu akşam programa veda edecek. Bu akşama ekrana gelecek eleme bölümü öncesi dün akşam yayınlanan bölümde neler olduğu merak ediliyor. Programın yayını kaçıran takipçileri, MasterChef son bölümde neler oldu şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte MasterChef'in 28 Kasım akşamı ekrana gelen son bölümünün özeti…

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef tarihinde ilk kez dün akşam bireysel dokunulmazlık kimseye verilmedi ve Kırmızı takımdaki 4 yarışmacı da eleme oylamasına girdi. Yani 4 yarışmacının oylaması sonucunda en çok oy alan 2 yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi. Batuhan ve Kıvanç eleme potasına girdi. Oylama sırasında Yasin, Alican ve Batuhan arasında gergin anlar yaşandı.

MasterChef'te bu hafta yaşananların kısa özeti haberimizin diğer sayfalarında