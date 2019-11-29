MasterChef’te bu akşam kim elenecek? MasterChef eleme gecesi öncesi bölümde neler oldu? Kimler potada?
Haftanın dört günü yayınlanan ekranların sevilen yemek programı yarışması MasterChef’in sıkı takipçileri, “MasterChef’te bu hafta kim elendi?” sorusunun yanıtını öğrenmek üzere dün akşam televizyonu açtıklarında bir sürprizle karşılaştı. Bilindiği üzere MasterChef yarışmasında Perşembe akşamları yarışmacılardan bir isim programa veda ediyor. Fakat dün akşam yayın akışında değişikliğe gidildi, dün elenmesi beklenen yarışmacı bugün belirlenecek. Peki MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef’ten elenme ihtimali oyun yarışmacılar ve son bölümde yaşananlar…
"MasterChef'te kim elendi?" sorusu, bu akşam cevap bulacak. Dün akşam yapılması gereken MasterChef elemesi bugüne ertelendi. Programın sıkı takipçilerinin merakla beklediği eleme bugün gerçekleşecek. Eleme potasına giren ilk isi isim Rıfat ve Güzide idi. Çarşamba akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Batuhan ve Kıvanç eleme potasına dahil olan diğer iki isim oldu. Böylelikle MasterChef eleme adayları Batuhan, Kıvanç, Rıfat veya Güzide'den bir tanesi, bu akşam programa veda edecek. Bu akşama ekrana gelecek eleme bölümü öncesi dün akşam yayınlanan bölümde neler olduğu merak ediliyor. Programın yayını kaçıran takipçileri, MasterChef son bölümde neler oldu şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte MasterChef'in 28 Kasım akşamı ekrana gelen son bölümünün özeti…
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef tarihinde ilk kez dün akşam bireysel dokunulmazlık kimseye verilmedi ve Kırmızı takımdaki 4 yarışmacı da eleme oylamasına girdi. Yani 4 yarışmacının oylaması sonucunda en çok oy alan 2 yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi. Batuhan ve Kıvanç eleme potasına girdi. Oylama sırasında Yasin, Alican ve Batuhan arasında gergin anlar yaşandı.
MASTERCHEF'TE BU HAFTA NELER OLDU?
Haftanın takım kaptanı olmak için yarışan 8 yarışmacıdan en iyi profiterolü yapan Ekim oldu. Mavi takımın kaptanı olan Ekin, kırmızı takım kaptanı olarak da Batuhan'ı seçti.
Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu Gaziantep'te oynadı. Şeflerin belirlediği dövmeli alaca çorba, zeytin böreği, ayvalı ekşili taraklık, firik pilavı ve astar sütlacını en iyi yapan taraf kırmızı takım oldu ve dokunulmazlık oyununu kazandı.
TAKIM ARKADAŞLARI GÜZİDE'NİN İSMİNİ YAZDI
Mavi takımda yer alan Rıfat, Güzide ve Cemre oldu. Takım kaftanı olan Ekin elenmesi için Rıfat'ı söyledi. Takım arkadaşları ise Güzide'nin ismini yazdı.
Çarşamba akşamı yayınlanan dokunulmaz oyunu sonrasında ise Kıvanç ve Batuhan eleme potasına girdi. Yani bu akşam eleme gecesinde Rıfat, Güzide, Batuhan ve Kıvanç potadan çıkmak için kıyasıya yarışacak.