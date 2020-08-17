Masterchef'te dün gece kim kazandı? 16 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI? 16 AĞUSTOS 2020 MASTERCHEF TÜRKİYE 15. VE 16. YARIŞMACISI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 16 Ağustos 2020 Pazar son bölümüne ilişkin tüm detaylar ve 2020 MasterChef Türkiye 15. ve 16. Ana kadro yarışmacısı kim oldu? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar şöyle;
MasterChef Türkiye 2020'nin 16 Ağustos Pazar günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün herkesçe çok sevilen Adana Kebap yapılması istendi.
Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılar bugün ön eleme oyunu oynamadı ve Adana Kebabı en iyi yapan şef adayı önlüğün sahibi oldu. Öte yandan bugün şefler tarafında verilecek yaratıcılık yemeği sonrası yarışmanın ana kadrosunun son yarışmacısı da bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından açıklanacak. Adana Kebabı en iyi yapan ve yarışmanın ana kadrosuna katılan 15. yarışmacı GÜLŞAH oldu. MasterChef Türkiye'nin 16. ana kadro yarışmacısı ise şeftali meyvesiyle yapılması istenen yaratıcılık yemeğini en iyi yapan EBRU oldu...
ŞİMDİYE KADAR SEÇİLEN MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
- Serhat
- Duygu
- Özgül
- Emir
- Ayyüce
- Sedat
- Esra
- Furkan
- Barbaros
- Tanya
- Berk
- Eray
- Uğur
- Celal
- Gülşah
- Ebru