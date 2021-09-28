Masumlar Apartmanı 40.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde büyük bekleyiş!

Masumlar Apartmanı 40.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelecektir. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman ve detaylarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (40.BÖLÜM)

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar. Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Masumlar Apartmanı 40. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!