Masumlar Apartmanı 41.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde şoke eden evlilik teklifi!

Masumlar Apartmanı 41.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur. Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm özeti ve fragmanı.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (41.BÖLÜM)

Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.



Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur. Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir.



Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

Masumlar Apartmanı 41. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video