Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı 39. yeni bölüm full ve kesintisiz izle!

Masumlar Apartmanı yeni bölümü bu akşam TRT 1'de ekranlara gelecek. Dizinin önceki bölümü izleyen, yeni bölümü canlı olarak takip etmek isteyenler TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı canlı izleme linkini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezona başlayan dizinin ikinci bölümü, Safiye'nin kontrolden çıkan takıntıları ve Hikmet'in fenalaşması ile dikkat çekiyor. İşte Masumlar Apartmanı 39. yeni bölüm full ve kesintisiz izle ekranı!
MASUMLAR APARTMANI 38. BÖLÜM ÖZETİ
İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.
Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.
MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLEME LİNKİ
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1