Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı 39. yeni bölüm full ve kesintisiz izle!

Masumlar Apartmanı yeni bölümü bu akşam TRT 1'de ekranlara gelecek. Dizinin önceki bölümü izleyen, yeni bölümü canlı olarak takip etmek isteyenler TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı canlı izleme linkini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezona başlayan dizinin ikinci bölümü, Safiye'nin kontrolden çıkan takıntıları ve Hikmet'in fenalaşması ile dikkat çekiyor. İşte Masumlar Apartmanı 39. yeni bölüm full ve kesintisiz izle ekranı!

MASUMLAR APARTMANI 38. BÖLÜM ÖZETİ

İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır.