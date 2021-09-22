Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı 39. yeni bölüm full ve kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 22.9.2021 18:31

Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı 39. yeni bölüm full ve kesintisiz izle!

Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı 39. yeni bölüm full ve kesintisiz izle!

Geçen sezona İnci’nin ölümü ve Han’ın yaşadığı travma ile veda eden Masumlar Apartmanı yeni sezonun ikinci bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Dizinin sevenleri yeni bölümde neler yaşanacağını merak ederken Masumlar Apartmanı canlı izleme linki araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, TRT 1 canlı yayın ekranı ile izleniyor. Masumlar Apartmanı 39. yeni bölüm full ve kesintisiz izle!

Masumlar Apartmanı yeni bölümü bu akşam TRT 1'de ekranlara gelecek. Dizinin önceki bölümü izleyen, yeni bölümü canlı olarak takip etmek isteyenler TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı canlı izleme linkini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezona başlayan dizinin ikinci bölümü, Safiye'nin kontrolden çıkan takıntıları ve Hikmet'in fenalaşması ile dikkat çekiyor. İşte Masumlar Apartmanı 39. yeni bölüm full ve kesintisiz izle ekranı!

MASUMLAR APARTMANI 38. BÖLÜM ÖZETİ

İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.

Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLEME LİNKİ

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

ARKADAŞINA GÖNDER
Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı 39. yeni bölüm full ve kesintisiz izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA