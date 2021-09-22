Masumlar Apartmanı Hikmet ölüyor mu, Hikmet’e (babaya) ne oldu? Masumlar Apartmanı Metin Coşkun diziden ayrılacak mı?

TRT1 ekranlarında ikinci sezonu ile yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, ekrana veda eden oyuncularıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz sezon İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılışının ardından, yeni sezonun ikinci bölümünde Hikmet karakterinin fenalaşması dikkat çekti. Pek çok izleyici, Masumlar Apartmanı Hikmet ölüyor mu, Hikmet'e (babaya) ne oldu diye araştırmaya koyuldu. Masumlar Apartmanı Metin Coşkun diziden ayrılacak mı? Konuya ilişkin güncel bilgiler haberimizde.

MASUMLAR APARTMANI HİKMET ÖLÜYOR MU?

Masumlar Apartmanı son bölümde karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen ve dinleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere yığıldığını gördü. Safiye ve Gülben ise babalarının durumundan haberdar olmadı. Koşarak eve giden Rüya kapıyı çalıp "Babanızın yardıma ihtiyacı var. Adam ölüyor gitsenize" dedi. Gülben, Safiye ve Neriman ise babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu.